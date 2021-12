I Fatti Vostri, smacco a Giancarlo Magalli? Torna proprio lui (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella puntata di domani de I Fatti Vostri ci sarà un importante ritorno. Un ospite che non metteva piede in studio da anni. Ecco di chi si tratta. I Fatti Vostri (Facebook)La trasmissione “I Fatti Vostri” è un format davvero storico e molto seguito. Nel corso degli anni è stato caratterizzato dalla conduzione di Giancarlo Magalli. Con lui c’erano Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Un trio che ha fatto molto bene davanti alle telecamere. Diverso il discorso quando le telecamere si spegnevano. La trasmissione è di lungo corso e nel corso degli anni ha cambiato anche nome. Di storico è anche la voce del comitato rappresentata da Michele Guardì. Che, tra l’altro, è uno degli ideatori della trasmissione insieme a Giovanna Flora e Rory ... Leggi su chenews (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella puntata di domani de Ici sarà un importante ritorno. Un ospite che non metteva piede in studio da anni. Ecco di chi si tratta. I(Facebook)La trasmissione “I” è un format davvero storico e molto seguito. Nel corso degli anni è stato caratterizzato dalla conduzione di. Con lui c’erano Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Un trio che ha fatto molto bene davanti alle telecamere. Diverso il discorso quando le telecamere si spegnevano. La trasmissione è di lungo corso e nel corso degli anni ha cambiato anche nome. Di storico è anche la voce del comitato rappresentata da Michele Guardì. Che, tra l’altro, è uno degli ideatori della trasmissione insieme a Giovanna Flora e Rory ...

