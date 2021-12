Highlights e gol Siviglia-Barcellona 1-1, Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Siviglia-Barcellona 1-1, sfida valida per la diciottesima giornata della Liga 2021/2022. Il risultato si sblocca al 32? del primo tempo grazie ad un bello schema su calcio d’angolo finalizzato molto bene da Papu Gomez. Dopo 13? però arriva il pareggio blaugrana grazie ad un imperioso stacco di testa di Araujo sempre da una situazione di corner. Nel secondo tempo arriverà anche l’espulsione di Koundè per condotta antisportiva ma la formazione allenata da Xavi non riesce ad approfittarne. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilcon glied i gol di1-1, sfida valida per la diciottesima giornata della. Il risultato si sblocca al 32? del primo tempo grazie ad un bello schema su calcio d’angolo finalizzato molto bene da Papu Gomez. Dopo 13? però arriva il pareggio blaugrana grazie ad un imperioso stacco di testa di Araujo sempre da una situazione di corner. Nel secondo tempo arriverà anche l’espulsione di Koundè per condotta antisportiva ma la formazione allenata da Xavi non riesce ad approfittarne. SportFace.

