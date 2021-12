(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Sicuramente è unche dà tantissimo e dà una. E' una grandeperché le risposte che ha dato la squadra sono importanti. La squadra ha lottato, ha dato tutto. Questo per me vale ...

Advertising

infoitsport : Genoa, Shevchenko: “Grande spirito. Questa squadra vuole lottare” - buoncalcio : #Shevchenko dalla sala stampa: “#Genoa ha lottato e messo il cuore” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Shevchenko: 'Dovevamo dimostrare carattere, abbiamo reagito bene' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Shevchenko: 'Dovevamo dimostrare carattere, abbiamo reagito bene' - AnsaLiguria : Genoa: Shevchenko, è un punto che ci dà speranza. 'La squadra ha lottato e dato tutto.Società lavorerà sul mercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shevchenko

... la squadra di Gasperini si adagia e inizia a crescere l'undici di, senza mai però ... gli ospiti creano, ma non riescono a sbloccare il risultato, ilsi difende soprattutto grazie a ......e Atalanta L'Atalanta non riesce a dimenticare il ko con la Roma e pareggia a Marassi con il, non andando oltre uno scialbo 0 - 0. Punto ovviamente pesantissimo per la squadra di, ...GENOVA - Il Genoa porta a casa un punto importante contro una squadra forte come l'Atalanta. Ecco la disamina a fine gara del tecnico rossoblù Andrij Shevchenko: "E' un punto che significa tantissimo ...Buona chiusura di 2021 per la Juventus che allo Stadium ha centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Contro il Cagliari è arrivato un 2-0 firmato Moise Kean. L'ex Psg, già vicino al gol ...