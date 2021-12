"Genny dà l'addio a Gomorra. Il boss diventa uno sciamano" (Di martedì 21 dicembre 2021) Il personaggio-simbolo della serie più vista al mondo cambia ruolo: interpreterà in tv il protagonista del suo primo romanzo thriller Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Il personaggio-simbolo della serie più vista al mondo cambia ruolo: interpreterà in tv il protagonista del suo primo romanzo thriller

Advertising

DesuetaParola : #Gomorra5 le possibilità erano poche. La più plausibile e possibile per chi scrive sceneggiature era questa. Addio, Ciro e Genny - kladywriter : RT @AdrianoStabile: E' la fine di un'era: #Gomorra, la lettera d'addio di #SalvatoreEsposito a #Genny - theyoungwolfbre : RT @AdrianoStabile: E' la fine di un'era: #Gomorra, la lettera d'addio di #SalvatoreEsposito a #Genny - KrstoKlipa : RT @AdrianoStabile: E' la fine di un'era: #Gomorra, la lettera d'addio di #SalvatoreEsposito a #Genny - luli732009red : RT @SalvioEspo: Addio #Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste . Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro c… -