Draghi apre alla riforma delle pensioni

(Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Il governo è pronto ad avviare un "cantiere" per discutere di, purchè non sia messa "a repentaglio" la sostenibilità del sistema nel medio e nel lungo periodo e all'interno del contesto europeo. Il presidente del Consiglio, Mario, è tornato a incontrare i sindacati a palazzo Chigi pochi giorni dopo lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil erichiesta dei rappresentanti dei lavoratori su una modifica della legge Fornero. Purchè, chiarisce il premier, non sia messa a rischio la sostenibilità del sistema. Già nelle prossime ore, fanno sapere i sindacati, il governo invierà il calendarioconvocazioni per le trattative: il sottosegretariopresidenza del Consiglio, Roberto Garofoli e il ...

Il presidente del Consiglio, Mario, è tornato a incontrare i sindacati a palazzo Chigi pochi giorni dopo lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil ealla richiesta dei rappresentanti ...Il dialogo riaperto ieri sul capitolo pensioni tra il premiere i sindacati, questa volta seduti insieme allo stesso tavolo, ha lasciato soddisfatti i rappresentanti dei lavoratori.ha chiarito: "Possiamo lavorare su qualsiasi modifi - ca, purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità nel medio e lungo pe - riodo e all'interno del contesto euro - peo". Così, a quanto ...Non sono esclusi provvedimenti mirati per le sere di Natale e CapodannoL’ipotesi di chiedere per 3 settimane l’uso di protezioni Ffp2 sui mezzi A Palazzo Chigi nessuno sembra farsi illusioni. L’Italia ...Un percorso che può prendere il via purchè non sia messa "a repentaglio" la sostenibilità del sistema nel medio e nel lungo periodo e all'interno del contesto europeo ...