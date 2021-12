Dal gulash al pho | il mondo in una città

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Violini tzigani e, con l’immancabile sorpresa del commensale inesperto che all’arrivo del piatto esclama: «Ma questa è una minestra». A Budapest tutto cambia eppure i fondamentali restano. In un altro, e in un altro secolo, era unasovietica, potenzialmente bellissima ma avvilita dal grigiore, deserta e depressa. Nei pochi locali aperti, oasi di splendore nelle vie male illuminate, si percepiva una voglia di vivere trattenuta, umiliata dalla realtà. Una fiaba gotica dove le grandi piazze vuote, gli edifici monumentali e quasi disneyani, ricchi di guglie e ornamenti ma neri di smog, i grandi ponti sul Danubio, incutevano un vago senso di inquietudine, destavano allarme invece di incoraggiare all’esplorazione. Oggi Budapest è unaaffascinante e piena di vita, non tutta rifatta, come Praga, ma in ...