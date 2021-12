Covid: nata bimba da mamma no Vax in Terapia intensiva (Di martedì 21 dicembre 2021) La mamma no Vax lotta ancora tra la vita e la morte all'ospedale Borgo Trento di Verona, ma la figlia che stava attendendo quando si è ammalata è venuta alla luce e sta bene. Lo riferisce il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Lano Vax lotta ancora tra la vita e la morte all'ospedale Borgo Trento di Verona, ma la figlia che stava attendendo quando si è ammalata è venuta alla luce e sta bene. Lo riferisce il ...

myrtamerlino : Solo 15 Paesi africani su 54 hanno superato il 10% di vaccinazioni. Proprio lì dove è nata #Omicron. Come pensiamo… - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: Covid, famiglia no vax a Trieste: è nata prematura la figlia della donna ricover… - globalistIT : - MattinoDiVerona : È nata la figlia della donna no vax malata di Covid e ricoverata a Borgo Trento Leggi tutto:… - larenait : La 45enne no-vax è arrivata a Verona lo scorso 20 novembre da Trieste in condizioni critiche -