Claudio D’Alessio: condannato a quasi 4 mesi di carcere per aggressione (Di martedì 21 dicembre 2021) Il figlio di Gigi D’Alessio 7 anni fa avrebbe aggredito e cacciato la sua colf, a quanto riporta Vanity Fair. L’aggressione della colf sarebbe avvenuta dopo una furiosa lite con la fidanzata del tempo Claudio D’Alessio (35 anni), figlio del cantante Gigi D’Alessio, a quanto riporta Vanity Fair, sarebbe stato condannato a 3 mesi e 15 giorni di carcere, per un’aggressione ad una sua collaboratrice domestica avvenuta 7 anni fa. Il motivo dell’aggressione sarebbe stata una lite, avvenuta durante la notte del 5 luglio 2015 in zona Parioli di Roma, tra Claudio e la sua fidanzata Nicole Minetti. La Colf avrebbe protestato per l’eccessivo rumore e le urla dei due fidanzati, in particolare le grida di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Il figlio di Gigi7 anni fa avrebbe aggredito e cacciato la sua colf, a quanto riporta Vanity Fair. L’della colf sarebbe avvenuta dopo una furiosa lite con la fidanzata del tempo(35 anni), figlio del cantante Gigi, a quanto riporta Vanity Fair, sarebbe statoa 3e 15 giorni di, per un’ad una sua collaboratrice domestica avvenuta 7 anni fa. Il motivo dell’sarebbe stata una lite, avvenuta durante la notte del 5 luglio 2015 in zona Parioli di Roma, trae la sua fidanzata Nicole Minetti. La Colf avrebbe protestato per l’eccessivo rumore e le urla dei due fidanzati, in particolare le grida di ...

