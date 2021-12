Al via a Milano ‘A scuola di foresta’, il bosco diventa materia di studio (Di martedì 21 dicembre 2021) Dalla teoria ai laboratori sul campo con messa a dimora di nuovi alberi: il bosco, inteso come ecosistema custode di biodiversità nonché ‘depuratore’ di aria e acqua, entra in didattica, dalla scuola dell’infanzia fino ai licei linguistico e scientifico scienze applicate, per consolidare la consapevolezza degli studenti circa il ruolo fondamentale che le foreste svolgono nella vita dell’uomo. Accade a Milano, dove l’istituto onnicomprensivo paritario scuola Europa ha aderito con l’anno scolastico in corso al progetto pilota ‘A scuola di foresta’, strutturato da Etifor, spin-off dell’Università di Padova impegnato nella valorizzazione del patrimonio naturale e in opere di riforestazione in tutto il mondo. L’iniziativa si è concretizzata in un primo momento nell’affiancamento da parte ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Dalla teoria ai laboratori sul campo con messa a dimora di nuovi alberi: il, inteso come ecosistema custode di biodiversità nonché ‘depuratore’ di aria e acqua, entra in didattica, dalladell’infanzia fino ai licei linguistico e scientifico scienze applicate, per consolidare la consapevolezza degli studenti circa il ruolo fondamentale che le foreste svolgono nella vita dell’uomo. Accade a, dove l’istituto onnicomprensivo paritarioEuropa ha aderito con l’anno scolastico in corso al progetto pilota ‘Adi, strutturato da Etifor, spin-off dell’Università di Padova impegnato nella valorizzazione del patrimonio naturale e in opere di riforestazione in tutto il mondo. L’iniziativa si è concretizzata in un primo momento nell’affiancamento da parte ...

