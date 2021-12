'Agiva sempre allo stesso modo'. Falsi vaccini, in manette un'infermiera a Palermo (Di martedì 21 dicembre 2021) La Digos di Palermo ha fermato tre persone per false vaccinazioni anti - Covid. Per tutte loro le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato . Il 'TgCom24' riferisce che i fermati sono Filippo Accetta , un leader locale del movimento No Vax, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano. Quest'ultima è un'infermiera che lavora all'ospedale Civico: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 21 dicembre 2021) La Digos diha fermato tre persone per false vaccinazioni anti - Covid. Per tutte loro le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato . Il 'TgCom24' riferisce che i fermati sono Filippo Accetta , un leader locale del movimento No Vax, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano. Quest'ultima è un'che lavora all'ospedale Civico: ...

Advertising

LAURADEPS : ecco perchè io distinguo sempre fra Cristianesimo e cattolicesimo.. il primo direttamente da Cristo che agiva con A… - Teresio_Boccia : RT @marcodemo3: Agiva sempre per istinto, senza esitazioni, infatti in lui non esisteva il rammarico - MagFra9 : RT @marcodemo3: Agiva sempre per istinto, senza esitazioni, infatti in lui non esisteva il rammarico - marcodemo3 : Agiva sempre per istinto, senza esitazioni, infatti in lui non esisteva il rammarico -