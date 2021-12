VI Edizione del Premio Enrico Caruso (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Manuela De Rosa Il maestro Luigi Ferrone Direttore del Centro Internazionale di Danza e Spettacolo “Crown Ballet” ha ospitato nella sua prestigiosa location in Piazza Dante 52 a Napoli la VI Edizione del “Premio Enrico Caruso da San Giovanniello a New York”. Il maestro Armando Jossa, ideatore e direttore artistico del Premio ha messo in evidenza la figura del grande tenore e ricordato la ricorrenza del centenario della sua morte. In questo momento particolare di ripresa e ripartenza, anche per il mondo dello spettacolo, l’evento che ha dato lustro alla memoria del tenore ha riscosso un clamoroso successo. Il tema di questa VI Edizione è stato improntato soprattutto all’insegna delle donne. Ha presentato l’evento Magda Mancuso E’stata la presenza dei premiati a mantenere alta ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Manuela De Rosa Il maestro Luigi Ferrone Direttore del Centro Internazionale di Danza e Spettacolo “Crown Ballet” ha ospitato nella sua prestigiosa location in Piazza Dante 52 a Napoli la VIdel “da San Giovanniello a New York”. Il maestro Armando Jossa, ideatore e direttore artistico delha messo in evidenza la figura del grande tenore e ricordato la ricorrenza del centenario della sua morte. In questo momento particolare di ripresa e ripartenza, anche per il mondo dello spettacolo, l’evento che ha dato lustro alla memoria del tenore ha riscosso un clamoroso successo. Il tema di questa VIè stato improntato soprattutto all’insegna delle donne. Ha presentato l’evento Magda Mancuso E’stata la presenza dei premiati a mantenere alta ...

