‘Un Pizzaiuolo per Procida’, evento promosso dall’Apn (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn filo “immateriale” lega Procida, ‘capitale della cultura’, all’arte dei pizzaiuoli napoletani riconosciuta dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità: oggi si è svolto l’evento “Un Pizzaiuolo per Procida” organizzato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, presieduta da Sergio Miccù e dall’Istituto alberghiero Lucio Petronio di Monteruscello, presentato dalla giornalista Brunella Cimadomo a Palazzo Migliaresi a Pozzuoli messo a disposizione dal Comune “come sede emblematica di un’area – rileva una nota degli organizzatori – che è naturale crocevia turistico dell’area flegrea e centro nevralgico di cultura”. Un progetto che attraverso le delegazioni estere dell’Apn intende promuovere Procida e il territorio flegreo grazie all’utilizzazione delle materie prime tipiche di questo territorio. Si sono susseguiti gli interventi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn filo “immateriale” lega Procida, ‘capitale della cultura’, all’arte dei pizzaiuoli napoletani riconosciuta dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità: oggi si è svolto l’“Unper Procida” organizzato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, presieduta da Sergio Miccù e dall’Istituto alberghiero Lucio Petronio di Monteruscello, presentato dalla giornalista Brunella Cimadomo a Palazzo Migliaresi a Pozzuoli messo a disposizione dal Comune “come sede emblematica di un’area – rileva una nota degli organizzatori – che è naturale crocevia turistico dell’area flegrea e centro nevralgico di cultura”. Un progetto che attraverso le delegazioni estere dell’Apn intende promuovere Procida e il territorio flegreo grazie all’utilizzazione delle materie prime tipiche di questo territorio. Si sono susseguiti gli interventi ...

anteprima24 : ** 'Un Pizzaiuolo per #Procida', evento promosso dall'#APN ** - quicampiflegrei : Un Pizzaiuolo per Procida, lunedì la presentazione a Pozzuoli - delucaornella : @Monica73774598 @MicheleDiGenn10 @mirkocalemme Il discorso non è una questione di mi piace/non mi piace,essendo log… - teleischia : UN PIZZAIUOLO PER PROCIDA, LUNEDÌ 20 DICEMBRE LA PRESENTAZIONE A POZZUOLI - InBortzWeTrust : RT @ChesterOrlovsky: Il pizzaiUolo. Così, perché un trittongo è meglio di un dittongo. Si sa. #chilhavisto -