The Witcher 2 è il titolo più visto su Netflix a dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Netflix ha recentemente pubblicato la Top Ten dei film e delle serie televisive più viste dagli italiani nel mese di dicembre e The Witcher 2 è in cima alla classifica. Netflix ha pubblicato la Top Ten dei titoli più visti in Italia a dicembre 2021 e The Witcher 2 domina indiscussa nel nostro paese: come tutti ormai sappiamo la piattaforma streaming sta diventando fondamentale nella vita di milioni di persone che quasi ogni giorno la utilizzano per visionare le proprie pellicole o serie tv preferite. Di seguito potete consultare i primi cinque titoli, tra film e serie televisive, più viste dagli italiani a dicembre 2021 sulla piattaforma Netflix: 1 - The Witcher Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, viaggia verso il suo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha recentemente pubblicato la Top Ten dei film e delle serie televisive più viste dagli italiani nel mese die The2 è in cima alla classifica.ha pubblicato la Top Ten dei titoli più visti in Italia a2021 e The2 domina indiscussa nel nostro paese: come tutti ormai sappiamo la piattaforma streaming sta diventando fondamentale nella vita di milioni di persone che quasi ogni giorno la utilizzano per visionare le proprie pellicole o serie tv preferite. Di seguito potete consultare i primi cinque titoli, tra film e serie televisive, più viste dagli italiani a2021 sulla piattaforma: 1 - TheGeralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, viaggia verso il suo ...

Advertising

NetflixIT : Ogni storia ha un’origine. Scoprite la storia mai raccontata del Continente con The Witcher: Blood Origin, una nuo… - NetflixIT : ?? Bentornati nel Continente ?? La seconda stagione di The Witcher è ora disponibile. - NetflixIT : “Con il rispetto non si fa la storia'. Scoprite come è iniziata l’amicizia tra Geralt e Ranuncolo prima dell’arriv… - hisworkwife : the witcher sopra lcdp ai locals manca proprio il taste - GamingTalker : The Witcher Blood Origin, primo teaser in italiano della serie prequel di Netflix: esce nel 2022… -