The Batman ispirato a Kurt Cobain | parla il regista Matt Reeves

(Di lunedì 20 dicembre 2021) The? Non un hashtag in tendenza sui social, né un commento diventato virale scritto da qualche utente cinefilo con manie di protagonismo. A rivelare la fonte di ispirazione del personaggio interpretato da Robert Pattinson è propriodi The, reboot della saga dell’uomo pipistrello che arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo 2022. Theha svelato la singolare fonte di ispirazione durante un’intervista rilasciata per l’Empire. Ilfa notare che il Bruce Wayne che vedremo non sarà quello mondano, imbellettato e sicuro ...

