Solstizio d’inverno 2021 | quand’è | riti e festeggiamenti

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 21 dicembreentrerà il: la giornata con il minor numero di ore di luce sta per arrivare. Per l’occasione esistono alcune simbologie, ma anche alcuniparticolari, che servono proprio per dare il benvenuto all’ingresso della stagione invernale. Non sono tradizioni moderne, ma arrivano da tempi ben remoti.? Anche quest’anno la stagione autunnale è quasi giunta al termine per lasciare il posto all’inverno e quindi al periodo più freddo. Il 21 dicembre, infatti, entrerà ildurante le ore pomeridiane. Martedì 21 dicembre sarà la giornata più corta di tutto l’anno, questo perché il sole sarà nel punto più ...