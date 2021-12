Sci alpino | Cdm donne Otto azzurre per i due giganti a Courchevel

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Bassino, Brignone e Goggia tra le italiane per le porte larghe francesi ROMA - Dopo tre fine settimana dedicati alla velocità, la Coppa del Mondo femminile torna a disputare gare tecniche sulla pista ...Nuovi casi di positività nello: il Covid - 19 colpisce anche Alice Robinson e Katharina Liensberger . ' Alcuni di voi avranno notato che non ho disputato il supergigante della Val d'Isere. Sfortunatamente, sono ...Sci alpino, sono otto le azzurre convocate per i due giganti di Courchevel 2021: presenti Brignone, Bassino e Goggia.Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom gigante maschile Alta Badia 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.