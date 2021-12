Scadenze Tari | calcolo e istruzioni per il pagamento

(Di lunedì 20 dicembre 2021)2022, i pagamenti dovranno essere eseguiti entro il prossimo 31 dicembre. Con la fine dell’anno arriva infatti il termine ultimo per il versamento della tassa sui rifiuti. Le amministrazioni comunali gestiscono questo tributo in autonomia, pertanto è utile sottolineare che il computo può variare in base alla specifica situazione locale. Laè infatti l’acronimo di “Tassa Rifiuti” e va a sostituire la vecchia Tares. Sono tenuti a pagare latutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte sul territorio comunale. Risultano escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (ad esempio balconi e terrazzi) i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. Anche le aree condominiali descritte all’interno del Codice civile che non ...

Advertising

colella_aniello : RT @Kick57624616: Quali sono le prossime scadenze fiscali...? Finché vigeranno #GreenpassObbligatorio #lockdown e #statodiemergenza SMET… - CasalecchioNews : Info tributi: le scadenze di dicembre di #IMU (16 dicembre) e #TARI (per le aziende che producono rifiuti speciali… - bizcommunityit : Le scadenze fiscali ad Arezzo: Tari (2 dicembre) e Imu (16 dicembre) #scadenzefiscali -

Ultime Notizie dalla rete : Scadenze Tari

I-Dome.com

... senza dover entrare in esercizio provvisorio e rispettando le" spiega l'assessore al ...22.052.601 euro costante il risultato raggiunto dall'imposta di soggiorno per 140.000 euro e dalla...Prima e seconda rata vanno versate rispettando lefissate. In caso contrario, si dovrà ... Per l'Imu, infatti, varrà un discorso simile ae altre imposte obbligatorie che possono essere ...Sono i regolamenti locali a stabilire quando si paga la TARI , così come a disciplinare regole e agevolazioni per il calcolo . I principi della tassa rifiuti sono però fissati a livello nazionale, ed ...Tari in aumento e avvisi di pagamento consegnati in data successiva alla scadenza del pagamento: è quanto accaduto in questi giorni e riscontrato da alcune famiglie di Castelnovo Monti le quali sorpre ...