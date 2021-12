Sainz-Leclerc | rivalità o collaborazione tra i due piloti Ferrari?

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un buon terzo posto quest’anno per la. Una posizione in classifica costruttori sicuramente positiva per il Cavallino, simbolo di una netta ripresa rispetto al campionato precedente. Grandi risultati, con un podio ottenuto da Charles, e ben due pole position, e quattro raggiunti da Carlos. Considerevole quinto posto anche per il novellino di Maranello, con appena 5,1 punti di vantaggio rispetto allo stesso teammate monegasco. Clamoroso il sorpasso con cui lo spagnolo ha concluso il Mondiale davanti a, di cui non smette però di riconoscere l’innegabile talento. Unache potrebbe così diventare, cercando di “diventare entrambimigliori imparando l’uno dall’altro”.su ...

E i piloti come entrano in questo quadro? "I piloti hanno fatto un buon lavoro: ma anche se non ce lo diranno mai, almeno uno di loro, che non è, spesso non si è trovato d'accordo con certe ...... grazie ad un podio ottenuto da Charles- a sua volta autore di due pole position - e ad altri quattro conquistati dal neo - acquisto Carlos, il Cavallino rampante si è aggiudicato il ...Grandi risultati, con un podio ottenuto da Charles Leclerc, e ben due pole position, e quattro raggiunti da Carlos Sainz. Considerevole quinto posto anche per il novellino di Maranello, con appena 5,1 ...ROMA - "Dal momento in cui sono arrivato ai test invernali in Bahrain, ho imparato molte cose da Charles. Mi sono adattato al modo in cui stava guidando la Ferrari, ho analizzato ...