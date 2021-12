“Non è reato, l’uomo deve vincere la resistenza della donna”, è il commento di un pm ad una denuncia di stupro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pubblico ministero di Benevento commenta con aspre parole la denuncia di una donna per violenza sessuale Una decisione decisamente controversa è quella presa da un magistrato della Procura di Benevento. Quest’ultimo ha chiesto l’archiviazione della denuncia di una donna per una presunta violenza sessuale domestica da parte del marito. Le dichiarazioni del magistrato, come si legge negli atti, hanno fatto intendere che è normale per un marito “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”, a quanto riporta Il Fatto Quotidiano. Secondo il pm un coltello puntato si tratta di uno “scherzo di cattivo gusto” La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pubblico ministero di Benevento commenta con aspre parole ladi unaper violenza sessuale Una decisione decisamente controversa è quella presa da un magistratoProcura di Benevento. Quest’ultimo ha chiesto l’archiviazionedi unaper una presunta violenza sessuale domestica da parte del marito. Le dichiarazioni del magistrato, come si legge negli atti, hanno fatto intendere che è normale per un marito “quel minimo diche ogni, nel corso di una relazione stabile e duratura, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”, a quanto riporta Il Fatto Quotidiano. Secondo il pm un coltello puntato si tratta di uno “scherzo di cattivo gusto” La ...

