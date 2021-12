Modena | caduta di aereo ultraleggero Morto il pilota

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In provincia dipresente da giorni fitta nebbia, che probabilmente è stata causa questa mattina delladiAlle 12 di questa mattina in Provincia die precisamente nella campagna di Albereto, unsi è schiantato su un’abitazione. Nell’impatto ilè rimasto vittima, nonostante avesse tentato l’atterraggio di fortuna. L’, unTecnam, si è schiantato sul tetto di un’abitazione disabitata da anni e pertanto fortunatamente non ci sono state altre vittime. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, a causa della fitta nebbia scesa all’improvviso, ilha perso il controllo del velivolo, precipitato poi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Modena caduta

La Gazzetta di Modena

...della vittima indicando educatamente la banconota facendole credere che le fosse. Quando il ... colpendo soprattutto a Torino e provincia ma anche altrove: a Treviso, Milano,e Ferrara. Il ...Si chiude con una sconfitta casalinga il 2021 della Fenix,al tie - break contro la Retina ... VTB Berna Bologna (9) e Calanca Persiceto Bologna (9) e Fatro Ozzano (9) 13; Moma Anderlini(...Nei prossimi giorni sono previsti interventi sul verde pubblico di San Felice sul Panaro. Saranno abbattuti, in aree di proprietà comunale, 28 piante di alto fusto e 90 di media grandezza. La decision ...SAN FELICE. Incidente sul lavoro in provincia, per di più di domenica, quella che per molti è una giornata di riposo e festa. È successo ieri pomeriggio a San Felice, dove un uomo è precipitato dal te ...