Milan, Bonan: “Mercato? Non solo il difensore, serve anche un attaccante” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il conduttore televisivo Alessandro Bonan ha espresso la sua opinione sui possibili interventi in Mercato per il Milan. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il conduttore televisivo Alessandroha espresso la sua opinione sui possibili interventi inper il. Le dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Bonan: “#Calciomercato? Non solo il difensore, serve anche un attaccante” #ACMilan #SempreMilan - gb46290720 : RT @MilanNewsit: Bonan: ' Il Milan è stato condannato da un episodio in cui il Var non ha fatto chiarezza' - sportli26181512 : Bonan: 'Il Milan è stato condannato da un episodio in cui il Var non ha fatto chiarezza': Intervenuto ai microfoni… - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: Bonan: ' Il Milan è stato condannato da un episodio in cui il Var non ha fatto chiarezza' - MilanNewsit : Bonan: ' Il Milan è stato condannato da un episodio in cui il Var non ha fatto chiarezza' -