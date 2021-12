Mentre Liquori affronta il suo difficile passato Blanca è vittima di una pericolosa trappola

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Si avvia verso le ultime battute, la serie-fenomeno di questa stagione con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Appuntamento questa sera e domani con l’attesa puntata finale, alle 21.25 su Rai1. Un addio (almeno per ora) denso di sorprese e colpi di scena per la consulente di polizia che possiede uno straordinario fiuto investigativo. Leggi anche › Maria Chiara Giannetta, tutto sull’attrice che interpreta la detective ipovedente “” Maria Chiara Giannetta. (Rai) Per la serie, da settimane in cima agli ascolti (oltre 5 milioni di spettatori a puntata), è quasi certa la conferma di una seconda stagione. Liberamente tratta dai romanzi crime di Patrizia Rinaldi, la storia dell’intrepida non vedente – Andrea Bocelli ...

Advertising

mvrtinvx : mio nonno ha quasi 90 anni e la demenza senile. Oggi ha ben deciso di andare a SVUOTARE la vetrina dei liquori ment… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre Liquori

Luciano Pignataro

sul prato, altri nove sono in piedi attorno a un tavolo, con alcolici, tutti vicini tra loro. E circa una ventina di dipendenti, in quell'occasione, avrebbero bevuto vino ee mangiato ...sul prato, altri nove sono in piedi attorno a un tavolo, con alcolici, tutti vicini tra loro. E circa una ventina di dipendenti, in quell'occasione, avrebbero bevuto vino ee mangiato ...Spesa dall’alto contenuto alcolico: cinque bottiglie di liquori. Peccato che il ’cliente’ in questione del Centro Leonardo non avesse alcuna intenzione di pagarle. L’uomo è stato infatti sopreso mentr ...Durante il periodo di festa è quasi d’obbligo servire un liquore digestivo dopo l’abbondante pasto. È un po’ una tradizione e un po’ un modo per ...