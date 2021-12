Manolas, l’addio al Napoli è una dichiarazione d’amore! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostas Manolas ha ormai salutato il Napoli già da qualche giorno. L’ufficialità, infatti, è stata data anche dal profilo Twitter della sua nuova società, ovvero l’Olympiacos. Il difensore greco però, ci teneva a ringraziare ed a salutare nel migliore dei modi coloro che son stati la sua casa per 2 anni e mezzo: gli Azzurri. E per farlo, ha voluto lasciare un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, il quale corrisponde in un certo senso ad una dichiarazione d’amore. Manolas saluta definitivamente il Napoli con una dichiarazione d’amore! Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Kostasha ormai salutato ilgià da qualche giorno. L’ufficialità, infatti, è stata data anche dal profilo Twitter della sua nuova società, ovvero l’Olympiacos. Il difensore greco però, ci teneva a ringraziare ed a salutare nel migliore dei modi coloro che son stati la sua casa per 2 anni e mezzo: gli Azzurri. E per farlo, ha voluto lasciare un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, il quale corrisponde in un certo senso ad unad’amore.saluta definitivamente ilcon una

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - sscalcionapoli1 : Manolas spiega l’addio: “Volevo tornare in Grecia al top, non a 34-35 anni! Non è per soldi…”… - NapoliCM : ???? Manolas: 'Addio al Napoli a gennaio? Ecco perché ho scelto l'Olimpiacos' ??? - tuttonapoli : Manolas spiega l'addio al Napoli: 'Volevo tornare in Grecia al top, non a 34-35 anni! Non c'entrano i soldi...' - Max1969Av : Una settimana pseudo tifosi piangono l’addio di Manolas. JJ E RHAMANI vi hanno messo a figura di merda. -