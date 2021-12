Lazio | Immobile fuori | niente partita con il Venezia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) FORMELLO - L'allenamento del pomeriggio, in vista della sfida al, certifica l'assenza di Ciro. Il bomber dellanon si allena da mercoledì scorso, ha saltato la sfida al Genoa, ...

FORMELLO - L'allenamento del pomeriggio, in vista della sfida al Venezia, certifica l'assenza di Ciro. Il bomber dellanon si allena da mercoledì scorso, ha saltato la sfida al Genoa, non ci sarà nemmeno contro la squadra di Zanetti. Forfait sicuro, Sarri confermerà Felipe Anderson al ......i compratori sono sempre più attenti alla classe energetica durante la ricerca dell'da ... ma distribuite su tutto il territorio nazionale con ai primi 6 posti Lombardia, Veneto,, Toscana,...Archiviato il primo allenamento settimanale per la Lazio. I biancocelesti sono attesi dall’ultimo impegno ufficiale del 2021. La squadra di Sarri chiuderà il girone d’andata ...Ibrahimovic è tornato, Quagliarella sembra essersi affievolito, Totti si è ritirato ormai da un po’. Arrivati a questo punto, è tempo di fare un po’ di ordine ...