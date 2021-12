I Pinguini di Madagascar, Tom & Jerry e Doraemon: la programmazione natalizia su Cartoonito per i più piccoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi fino all'Epifania, Cartoonito accende la magia delle feste per i più piccoli con una programmazione natalizia a loro dedicata. Cartoonito (46 del DTT) si prepara a festeggiare il momento più magico dell'anno con una programmazione natalizia dedicata ai più piccoli e a tutta la famiglia, con tanti speciali in prima TV assoluta e una selezione degli show più amati. In occasione delle feste 2021, il canale ha in serbo per i suoi piccoli spettatori tantissime sorprese. Dal 20 al 24 dicembre alle 19:35 in programma una serie di appuntamenti speciali con le animazioni natalizie targate DreamWorks. Al via oggi, lunedì 20 dicembre, con Buon Natale, Madagascar! e a seguire il 21 dicembre Pinguini di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi fino all'Epifania,accende la magia delle feste per i piùcon unaa loro dedicata.(46 del DTT) si prepara a festeggiare il momento più magico dell'anno con unadedicata ai piùe a tutta la famiglia, con tanti speciali in prima TV assoluta e una selezione degli show più amati. In occasione delle feste 2021, il canale ha in serbo per i suoispettatori tantissime sorprese. Dal 20 al 24 dicembre alle 19:35 in programma una serie di appuntamenti speciali con le animazioni natalizie targate DreamWorks. Al via oggi, lunedì 20 dicembre, con Buon Natale,! e a seguire il 21 dicembredi ...

