Genoa, Sirigu derubato: ladri in casa nel quartiere Albaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Brutta disavventura per Salvatore Sirigu, la cui casa nel quartiere Albaro di Genova è stata svaligiata da una banda di ladri. Il tutto mentre il portiere del Genoa si trovava a Roma per il match che vedeva i liguri opposti alla Lazio. Una volta scattato l'allarme dell'abitazione sul luogo si sono subito portati poliziotti e gli investigatori della sezione rapine insieme agli agenti della Digos. Le forze dell'ordine però hanno solo potuto constatare il furto, con i malviventi che non sembrano aver lasciato tracce. La refurtiva sarebbe rappresentata soprattutto da oggetti in argento e oro. SportFace.

