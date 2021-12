Genoa - Atalanta | possibile almeno un gol per tempo per la ' Dea'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Se fosse il titolo di un romanzo sarebbe "La Dea furiosa". Dopo l'1 - 4 incassato dalla Roma l'vuole rimettersi in carreggiata a spese di una formazione in grande difficoltà come il...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - LiguriaNotizie : Genoa, Shevchenko: Contro l’Atalanta dovremo essere aggressivi - therealcelate : Il mio pronostico su Genoa Atalanta è 1-3 marcatori M. Destro,D. Zapata #campionatopronostici @pronostici22 - aapmut : Pelailtuja: Genoa-Atalanta u3 ~2,03 Juve-Cagliari 2 +2 ~1,83 Sass-Bologna o3 ~2,06 Venezia-Lazio 2 -0,5 ~1,85 Roma… - AlBizzotto : RT @gaiatortora: Il mio pronostico su Genoa Atalanta è 1-3 marcatori M. Destro,D. Zapata #campionatopronostici @pronostici22 -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Atalanta

Se fosse il titolo di un romanzo sarebbe "La Dea furiosa". Dopo l'1 - 4 incassato dalla Roma l'vuole rimettersi in carreggiata a spese di una formazione in grande difficoltà come il......00 Scandicci - AGIL Novara 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE B 20:30 Lecce - Vicenza CALCIO - SERIE A 18:30 Udinese - Salernitana 20:4520:45 Juventus - Cagliari ...Alle ore 20.45 di martedì 21 dicembre, per la diciannovesima giornata di Serie A, si gioca Genoa-Atalanta. 10 punti in classifica contro 37, per gli ospiti è l’occasione per tentare di accorciare sull ...L’Atalanta va a fare visita al Genoa alla 19ª giornata: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.