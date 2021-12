Fontana (Mite): ‘Approvato programma controllo inquinamento’ (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Parere favorevole da Conferenza unificata sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico che sarà aggiornato nel mese di aprile 2023”. Lo dichiara in una nota Ilaria Fontana, sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica, oggi presente in conferenza unificata.? “Il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, il linea con quanto previsto dal Pnrr, è lo strumento di programmazione attraverso il quale sono stabilite le misure utili a conseguire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla direttiva 2016/2284 per gli anni 2020 e 2030, e conseguentemente contribuire al miglioramento della qualità dell’aria su tutto il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Parere favorevole da Conferenza unificata sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione delnazionale didell’inquinamento atmosferico che sarà aggiornato nel mese di aprile 2023”. Lo dichiara in una nota Ilaria, sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica, oggi presente in conferenza unificata.? “Ilnazionale didell’inquinamento atmosferico, il linea con quanto previsto dal Pnrr, è lo strumento dizione attraverso il quale sono stabilite le misure utili a conseguire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla direttiva 2016/2284 per gli anni 2020 e 2030, e conseguentemente contribuire al miglioramento della qualità dell’aria su tutto il ...

Advertising

fisco24_info : Fontana (Mite): 'Approvato programma controllo inquinamento': 'Parere favorevole da Conferenza unificata sullo sche… - ilariafontana5s : RT @Federparchi: Ilaria Fontana, sottosegr. MiTE, “#Areeprotette fondamentali per la #transizione ecologica e la sfida dei mutamenti del #c… - ilariafontana5s : RT @Federparchi: Ilaria Fontana, sottosegretaria MiTE “potenziare la rete dei # parchi e valorizzare le Aree Marine, fondamentali per #biod… - gplanet_news : RT @Federparchi: Ilaria Fontana, sottosegretaria MiTE “potenziare la rete dei # parchi e valorizzare le Aree Marine, fondamentali per #biod… - mfrittella : RT @Federparchi: Ilaria Fontana, sottosegretaria MiTE “potenziare la rete dei # parchi e valorizzare le Aree Marine, fondamentali per #biod… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Mite "Inquinamento Sin - Sir, in attesa delle bonifiche siano individuati i responsabili del disastro" ... chiesero alla Procura e ai massimi organi istituzionali competenti " tra cui il MiTE, la Regione ... Auspichiamo inoltre che il percorso delineato dalla sottosegretaria Ilaria Fontana (recatasi a Massa ...

Sottosegretaria Fontana apre VIII Conferenza Parti Accordo Pelagos 'L'Italia e, in particolare il Ministero della Transizione Ecologica - ha aggiunto Ilaria Fontana - ... Un ripensamento - ha proseguito la sottosegretaria al MiTE - di un modello di sviluppo che ...

Fontana (Mite): 'Approvato programma controllo inquinamento' Yahoo Finanza Casellati: legge 394 sui parchi tutela patrimonio naturalistico Milano, 13 dic. (askanews) – “Ringrazio la Sottosegretaria al MiTe Ilaria Fontana per aver organizzato questa rilevante iniziativa che offrirà ai presenti una preziosa opportunità per promuovere una s ...

Parchi, Casellati: "Legge 394 mezzo di tutela patrimonio naturalistico" 'Ringrazio la Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana per aver organizzato questa rilevante iniziativa che offrirà ai presenti una preziosa ...

... chiesero alla Procura e ai massimi organi istituzionali competenti " tra cui il, la Regione ... Auspichiamo inoltre che il percorso delineato dalla sottosegretaria Ilaria(recatasi a Massa ...'L'Italia e, in particolare il Ministero della Transizione Ecologica - ha aggiunto Ilaria- ... Un ripensamento - ha proseguito la sottosegretaria al- di un modello di sviluppo che ...Milano, 13 dic. (askanews) – “Ringrazio la Sottosegretaria al MiTe Ilaria Fontana per aver organizzato questa rilevante iniziativa che offrirà ai presenti una preziosa opportunità per promuovere una s ...'Ringrazio la Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana per aver organizzato questa rilevante iniziativa che offrirà ai presenti una preziosa ...