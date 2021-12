Fiorentina stregata dal centrocampista | è pronta a riscattarlo!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Fin qui molto positiva l’avventura di Lucas Torreira a Firenze. Il giocatore, reduce dalla sua miglior partita in maglia viola fino ad ora contro il Sassuolo, avrebbe convinto la società al punto di anticipare il suo riscatto. L’uruguaiano è arrivato in estate dall’Arsenal con la formula di un prestito annuale oneroso di 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Come riportato da Nicolò Schira Commisso sembra pronto a versare i soldi necessari nelle casse dei Gunners già a gennaio e a completare così l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Per Torreira pronto un contratto fino al 2026 a 3 milioni di euro a stagione. Thomas Cambiaso