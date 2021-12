Elezioni a Hong Kong. Usa e alleati denunciano: "Minati diritti e democrazia" (Di lunedì 20 dicembre 2021) I candidati pro-Pechino hanno trionfato alle prime Elezioni per il rinnovo del Consiglio Legislativo, il mini-parlamento di Hong Kong Leggi su rainews (Di lunedì 20 dicembre 2021) I candidati pro-Pechino hanno trionfato alle primeper il rinnovo del Consiglio Legislativo, il mini-parlamento di

