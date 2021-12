Ddl Zan, Letta vuol cancellare la sconfitta: «Da febbraio ad aprile mobilitazione in cinque città» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per Enrico Letta è un punto d’onore: «Da qui fino all’ultimo giorno utile della legislatura – dice in una diretta Instagram – faremo ogni sforzo per far approvare il ddl Zan». E che non sia solo un modo di dire lo testimonia il programma articolato in cinque Agorà in altrettante città: Milano, Padova, Firenze, Taranto e Palermo. Si comincia nel capoluogo lombardo il 19 febbraio. Letta, affiancato che nella sua diretta dal primo firmatario del disegno di legge, rigetta l’idea che il testo affossato tre mesi fa al Senato sia una semplice «bandiera» da sventolare. E rivendica: «Per noi è un dovere storico, quello di fare sì che il nostro Paese diventi più moderno e civile, con una legislazione al livello delle migliori esperienze europee». Così Letta in una diretta Instagram Poco importa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per Enricoè un punto d’onore: «Da qui fino all’ultimo giorno utile della legislatura – dice in una diretta Instagram – faremo ogni sforzo per far approvare il ddl Zan». E che non sia solo un modo di dire lo testimonia il programma articolato inAgorà in altrettante: Milano, Padova, Firenze, Taranto e Palermo. Si comincia nel capoluogo lombardo il 19, affiancato che nella sua diretta dal primo firmatario del disegno di legge, rigetta l’idea che il testo affossato tre mesi fa al Senato sia una semplice «bandiera» da sventolare. E rivendica: «Per noi è un dovere storico, quello di fare sì che il nostro Paese diventi più moderno e civile, con una legislazione al livello delle migliori esperienze europee». Cosìin una diretta Instagram Poco importa ...

Ernesto76896081 : RT @SecolodItalia1: Ddl Zan, Letta vuol cancellare la sconfitta: «Da febbraio ad aprile mobilitazione in cinque città» - redne2013 : RT @Emiliano_Reali: Qui l'incontro col la prof che mi ha salvato (è il seguito del tweet precedente) - EnricoAncillott : RT @SecolodItalia1: Ddl Zan, Letta vuol cancellare la sconfitta: «Da febbraio ad aprile mobilitazione in cinque città» - SecolodItalia1 : Ddl Zan, Letta vuol cancellare la sconfitta: «Da febbraio ad aprile mobilitazione in cinque città»… - AryElmini : RT @globalistIT: La partita non è finita -