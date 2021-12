Chi è Simona Branchetti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque News (Di lunedì 20 dicembre 2021) Canale 5 Simona Branchetti è la conduttrice di Pomeriggio Cinque News, il programma di Canale 5 in onda dal 20 dicembre 2021 e fino al 14 gennaio 2022 alle ore 17.25, dopo Love is in the Air. La trasmissione di informazione prende dunque il posto di Pomeriggio Cinque e di Barbara d’Urso durante il periodo delle feste di Natale. La D’Urso tornerà regolarmente in onda dal 17 gennaio. Per Simona Branchetti si tratta di una nuova esperienza alla guida di un programma informativo di Canale 5, dopo che quest’estate era stata alla guida di Morning News, al posto di Mattino Cinque. Ma chi è Simona Branchetti? Si tratta di una giornalista del Tg5 molto ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Canale 5è ladi, il programma di Canale 5 in onda dal 20 dicembre 2021 e fino al 14 gennaio 2022 alle ore 17.25, dopo Love is in the Air. La trasmissione di informazione prende dunque il posto die di Barbara d’Urso durante il periodo delle feste di Natale. La D’Urso tornerà regolarmente in onda dal 17 gennaio. Persi tratta di una nuova esperienza alla guida di un programma informativo di Canale 5, dopo che quest’estate era stata alla guida di Morning, al posto di Mattino. Ma chi è? Si tratta di una giornalista del Tg5 molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Simona I nonni della Cna pensionati Siena raccontano il covid Le interviste raccolte dalla giornalista e scrittrice Simona Merlo potranno cosi diventare parte di una nuova memoria a uso e consumo di chi avra la volonta di leggerle". La Cna Pensionati Siena ha ...

Consiglio Provinciale: Azione e centrodestra euforici, centrosinistra minimizza ... capace di intercettare chi non si riconosce in posizioni radicali. Grazie a tutti coloro che si ... Complimenti e auguri di buon lavoro a Simona Giaccardi e Stefano Rosso". Il capogruppo regionale FdI ...

Covid, vaccini bimbi 5-11, Simona: «Vaccino mio figlio per restituirgli un po' di normalità» Vanity Fair Italia Pomeriggio Cinque News: perché non conduce Barbara d’Urso Pomeriggio Cinque News: perché non conduce Barbara d'Urso. Durante le feste su Canale 5 arriva la giornalista del Tg5 Simona Branchetti chi è ...

Pomeriggio Cinque News: da oggi Simona Branchetti al posto di Barbara D’Urso E’ arrivato il momento del debutto per Simona Branchetti. Da oggi e fino al 14 gennaio 2022, la giornalista del TG5 sarà alla guida di Pomeriggio Cinque News occupando lo slot in cui da anni impervers ...

