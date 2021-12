Calcio: Salernitana bloccata dall’ASL, per ora non parte per Udine. La questione si decide domani mattina (Di lunedì 20 dicembre 2021) Momenti di apprensione in casa Salernitana. Come se non bastassero le recenti vicende societarie, adesso ci si mette anche il Covid-19 a creare problemi al club campano. Un caso di positività accertato in squadra, infatti, ha per ora fatto sì che la stessa non sia partita (ad ora) per Udine. Il divieto di partenza è stato imposto dall’ASL, che non ha consentito di effettuarla tramite volo di linea. Intanto il gruppo squadra ha effettuato un altro giro di tamponi, che se risultasse integralmente negativo darebbe modo di effettuare la partenza della squadra domani tramite volo privato. Ritornano così di attualità tante vicende che abbiamo visto accadere nella scorsa stagione, con tutti i decorsi che si sono visti a vario titolo. E non c’è solo la Serie A di mezzo, perché anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Momenti di apprensione in casa. Come se non bastassero le recenti vicende societarie, adesso ci si mette anche il Covid-19 a creare problemi al club campano. Un caso di positività accertato in squadra, infatti, ha per ora fatto sì che la stessa non sia partita (ad ora) per. Il divieto dinza è stato imposto, che non ha consentito di effettuarla tramite volo di linea. Intanto il gruppo squadra ha effettuato un altro giro di tamponi, che se risultasse integralmente negativo darebbe modo di effettuare lanza della squadratramite volo privato. Ritornano così di attualità tante vicende che abbiamo visto accadere nella scorsa stagione, con tutti i decorsi che si sono visti a vario titolo. E non c’è solo la Serie A di mezzo, perché anche ...

