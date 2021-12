Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 20 dicembre 2021 | Trono Classico e Over

(Di lunedì 20 dicembre 2021)20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 20, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata in ondapotrebbe esserci spazio per la tronista Roberta Ilaria Giusti: il momento della scelta per lei si avvicina. Continuano intanto le sue indecisioni tra Samuele Carniani e Luca Salatino. Chi sarà il prescelto? Il momento fatidico della scelta ...

e Donne, ledi oggi, 20 dicembre.e Donne torna dopo la pausa del fine settimana. Cosa accadrà oggi? Il focus sarà su Matteo. Il ragazzo è uscito in esterna con due ...e Donne/puntata 20 dicembre: Luca torna per Roberta, Marika? La tronista di Uomini e Donne, Roberta ha avuto un ripensamento improvviso, vediamo tutte le anticipazioni del trono classico di oggi ...