(Di lunedì 20 dicembre 2021) Finalmente aha lasciato la clinica dove è stato ricoverato tutti questi mesi per passare il Natale in famiglia. E' il regalo più bello che aspettava dopo le lunghe giornate di ...

Alex Zanardi è tornato a casa, ad annunciarlo è stata la moglie che ha fornito ulteriori notizie sulle attuali condizioni

11.46è tornato a casaè tornato a casa. Il campione paralimpico, che un anno e mezzo fa aveva avuto un grave incidente in handbike, ha potuto lasciare la clinica per continuare la ...è tornato a casa, come ha comunicato la moglie Daniela . L'annuncio è arrivato durante i Collari d'oro 2021 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. 'È il regalo più ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alex Zanardi ha finalmente lasciato l’ospedale in cui si trovava da quando è stato vittima di quell’incidente sulla sua hand ...Siena, 20 dicembre 2021 - "Alex Zanardi è tornato a casa". Lo rende noto la moglie del campione di handbyke, Daniela Manni. La notizia è stata comunicata questa mattina dal palc ...