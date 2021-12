Alessandro Basciano mette Soleil in un angolo: "Adesso voglio lei.." Ecco la prossima 'preda' del Tentatore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra proprio che il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano, non abbia le idee molto chiare su chi volere. Dal primo momento che ha messo piede nella Casa del GF Vip ha subito iniziato un flirt con Soleil Sorge. L'ha coccolata fuori e dentro al letto, e poi dopo si è indirizzato verso Sophie Codegoni. L'ex Tentatore, concorrente a Temptation Island Vip, parlando con Giacomo Urtis in sauna, ha dichiarato il suo interesse per Sophie dicendo: "Mi chiedi se mi piace Sophie? Ti dirò di più, penso che sia io a piacere a lei. Non lo dico con arroganza, ma è quello che vedo all'interno della casa. Da quando sono entrato nella casa, Sophie non ha più baciato Gianmaria Antinolfi. Mi ha detto questo: 'Sai, non bacio Gianmaria da 5 giorni'. Quindi, perché dirmi una cosa del genere?" Continua dicendo: ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra proprio che il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip,, non abbia le idee molto chiare su chi volere. Dal primo momento che ha messo piede nella Casa del GF Vip ha subito iniziato un flirt conSorge. L'ha coccolata fuori e dentro al letto, e poi dopo si è indirizzato verso Sophie Codegoni. L'ex, concorrente a Temptation Island Vip, parlando con Giacomo Urtis in sauna, ha dichiarato il suo interesse per Sophie dicendo: "Mi chiedi se mi piace Sophie? Ti dirò di più, penso che sia io a piacere a lei. Non lo dico con arroganza, ma è quello che vedo all'interno della casa. Da quando sono entrato nella casa, Sophie non ha più baciato Gianmaria Antinolfi. Mi ha detto questo: 'Sai, non bacio Gianmaria da 5 giorni'. Quindi, perché dirmi una cosa del genere?" Continua dicendo: ...

