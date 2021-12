Zielinski |  «Bello vincere col Milan Scudetto? Il Napoli c’è»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Piotr, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il: le sue dichiarazioni Piotr, centrocampista del, ha parlato a DAZN al termine della gara contro il. Le sue parole: VITTORIA – «Sicuramente alla fine è stato bellissimo, abbiamo sofferto un pò ma abbiamo mostrato carattere e vinto su un campo difficile e contro una grande squadra». CONDIZIONI FISICHE – «Diciamo che sto bene, ancora ho un pò di tosse ma oggi non mi ha dato fastidio. Ho aiutato la squadra e sono contento, il mister ci aveva chiesto di. Sempre un piacere essere capitano di questa squadra».– «Per loci siamo, lotteremo fino ...

... sprecano una clamorosa palla gol con Petagna che si fa rimontare da Tomori proprio sul più. ... Di Lorenzo 6; Anguissa 6.5, Demme 6 (9'st Lobotka 6); Lozano 6 (32'st Ounas sv),7 (32'st ...Dal Napoli, bravo e fortunato della primissima parte di stagione a quello attuale, che appare brutto, ... gli ultimi ingressi in infermeria sono quelli died Elmas , tanto per martoriare ...“Sicuramente abbiamo sofferto un po’, sono contento. Abbiamo dimostrato carattere e vinto su un campo difficile, siamo contenti”.Milano, 18 dicembre 2021 –Il Diavolo affronta uno dei match chiave della stagione ospitando il Napoli a San Siro: Spalletti punta a vincere per agganciare il Milan al secondo posto a quota 39 punti, m ...