“Stai attento” | clamoroso Alex Belli | scenata di gelosia pazzesca | sta succedendo in questi minuti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Unsenza filtri si scaglia su un concorrente del GF VIP, il messaggio arriva chiaro e forte: scontro in vista? Nell’attesa di vederenello studio di “Verissimo”, oggi pomeriggio alle 16.50 su Canale 5, nuove indiscrezioni circolano sul suo conto. L’attore sarà infatti ospite nello studio di Silvia Toffanin assieme alla moglie Delia Duran, dove probabilmente scioglierà i dubbi sul loro rapporto e sulla relazione avuta in Casa con Soleil Sorge. Nelle ultime oreha fatto molto discutere per un suo tweet al vetriolo, e i riferimenti sono chiarissimi. LEGGI ANCHE>> “12 mila euro”: scandalo, arriva la notizia che fa esplodere la rabbia Il tweet dinon lascia spazio ai dubbi: la ...

Advertising

goldvnerm : alex ?????? federico stai attento - itsmek4t3 : carlo ascoltami carlo stai attento #Amici21 - guidomarchello : @elleci42 ?????????? Vabbè, stai attento la prossima volta ???????????? - mikycer : @lageloni E anche una cosa psicologica secondo me . Con La mascherina stai più attento - massimodigiamb1 : @RobertoMerlino1 @OharaPina @virginiaraggi ROBY stai attento I Cinghiali son aggressivi -

Ultime Notizie dalla rete : Stai attento

Computer Magazine

...sedersi ed ascoltare /Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento/ E debbo starea ... Quando ti lanci in un assolo, come ho fatto stasera, non è che pensi prima a quello cheper fare, ...... ogni cavallo la prende in modo diverso, devi stareperché rischi calci e rampate . Ma va ... quelli chelì a coccolarli alla fine sono sempre quelli che ti danno di più . É sistematico: ...