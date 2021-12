Sport in tv oggi (domenica 19 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 19 dicembre 2021) oggi, domenica 19 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport: il nuoto con i Mondiali in vasca corta, il volley femminile con il Mondiale per Club, il calcio con la Serie A, gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), sci alpinismo, freestyle, slittino, bob e biathlon, l’IBU Cup di biathlon. programma Sport IN TV oggi (domenica 19 dicembre) 06.30 Nuoto, Mondiali vasca corta: sessione mattutina – RaiSport+HD, RaiPlay 09.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo: individuale maschile e femminile Adamello – Nessuna copertura tv 09.30 Slittino, Coppa del Mondo: singolo femminile Igls – fil-luge.org 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)192021, saranno di scena diversi: il nuoto con i Mondiali in vasca corta, il volley femminile con il Mondiale per Club, il calcio con la Serie A, gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), sci alpinismo, freestyle, slittino, bob e biathlon, l’IBU Cup di biathlon.IN TV19) 06.30 Nuoto, Mondiali vasca corta: sessione mattutina – Rai+HD, RaiPlay 09.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo: individuale maschile e femminile Adamello – Nessuna copertura tv 09.30 Slittino, Coppa del Mondo: singolo femminile Igls – fil-luge.org 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante ...

