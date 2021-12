Sonda ExoMars2022 | primo successo di perforazione profonda

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 dicembre 2021)diper laEsa ""; il trapano Made in Italy del rover gemello del Rosalind Franklin, usato per effettuare i test sulla Terra prima del viaggio vero e proprio su Marte, ha perforato ed estratto campioni a 1,7 metri nel terreno, molto più in profondità di quanto qualsiasi altro rover marziano abbia mai tentato. La raccolta didel suolo da una pietra dura e la sua consegna al laboratorio all'interno del rover segna una pietra miliare promettente per la missione ExoMars 2022. La profondità piùche un trapano ha scavato sul Pianeta Rosso fino ad oggi è di 7 cm.Il rover Rosalind Franklin è progettato per perforare abbastanza in profondità, fino a due metri, per avere accesso a eventuale ...