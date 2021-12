Raiola: «de Ligt voleva la Juve. Commissioni per trasferimento di Pogba? Niente di illegale» (Di domenica 19 dicembre 2021) Mino Raiola, nella lunga intervista rilasciata a NCR, ha parlato del trasferimento di Paul Pogba dalla Juve al Manchester Mino Raiola ha rilasciato una lunga intervista a NCR. Queste le sue dichiarazioni sul ritorno di Pogba allo United e sul trasferimento di de Ligt alla Juve. Pogba – «50 milioni di euro di Commissioni per Pogba? L’importo pubblicato da Football Leaks non è corretto. Non dirò altro su quel trasferimento. Le autorità di diversi Paesi hanno esaminato la cosa, non è successo nulla di illegale». DE Ligt – «voleva davvero andare alla Juve, ma l’Ajax chiedeva sempre più soldi. Io mi occupo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Mino, nella lunga intervista rilasciata a NCR, ha parlato deldi Pauldallaal Manchester Minoha rilasciato una lunga intervista a NCR. Queste le sue dichiarazioni sul ritorno diallo United e suldi dealla– «50 milioni di euro diper? L’importo pubblicato da Football Leaks non è corretto. Non dirò altro su quel. Le autorità di diversi Paesi hanno esaminato la cosa, non è successo nulla di». DE– «davvero andare alla, ma l’Ajax chiedeva sempre più soldi. Io mi occupo ...

Advertising

forumJuventus : Raiola spaventa la Juve: 'De Ligt penso sia pronto per fare un nuovo step' ?? - TuttoMercatoWeb : Raiola spaventa la Juve: 'De Ligt è pronto per un nuovo step e lo pensa anche lui' - FcNightmares : RT @NMercato24: Juve, senti Raiola: 'De Ligt pensa a un nuovo passo.' #Calciomercato #19dicembre - CosaInTendenza : In Italia alle 19:31 si twitta di 1 #tamponeobbligatorio - 6.141 2 #Amici21 - 72.529 3 #Verissimo - 3.218 4… - cechi66 : @MariaC08220254 @DrBlackMrWhite1 @ilciccio67 @Marco562017 Guarda Mary che non è la prima volta che Raiola parla di… -