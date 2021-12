Pioli in conferenza: “Massa lo ha fatto stasera ma di questo non mi interessa! È la prima volta che ci succede in questa stagione” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa durante il postpartita di Milan-Napoli, terminata 0-1 grazie al gol di Elmas: “I numeri del Milan? Non mentono, abbiamo perso troppe partite. stasera abbiamo fatto una prestazione positiva per intensità e volontà. Abbiamo difficoltà sull’ultima giocata, che è fondamentale per trovare la rete. Stiamo subendo gol alla prima azione e anche stasera ne abbiamo preso uno balordo facendoci sorprendere. Non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi”. Milan Napoli Serie A “Gol di Kessié? L’arbitro ha fatto riferimento ad Atalanta-Roma, ma non mi interessa. Giroud non cerca di intervenire, non ostacola Juan Jesus, era a terra. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefanoha rilasciato le seguenti dichiarazioni instampa durante il postpartita di Milan-Napoli, terminata 0-1 grazie al gol di Elmas: “I numeri del Milan? Non mentono, abbiamo perso troppe partite.abbiamouna prestazione positiva per intensità e volontà. Abbiamo difficoltà sull’ultima giocata, che è fondamentale per trovare la rete. Stiamo subendo gol allaazione e anchene abbiamo preso uno balordo facendoci sorprendere. Non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi”. Milan Napoli Serie A “Gol di Kessié? L’arbitro hariferimento ad Atalanta-Roma, ma non mi interessa. Giroud non cerca di intervenire, non ostacola Juan Jesus, era a terra. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio ...

