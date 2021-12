Palermo-Bari, Ciaramitaro: “Dall’Oglio top, mi aspetto un secondo tempo arrembante” (Di domenica 19 dicembre 2021) Il primo tempo di Palermo-Bari si chiude in parità: le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore rosanero Leggi su mediagol (Di domenica 19 dicembre 2021) Il primodisi chiude in parità: le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore rosanero

Advertising

SpinaFan : @lollo2315 @Lazurismo @_samuel18 @FGiallorossa Vorrei dirgli di trovarsi un lavoro ma sto guardando Palermo - Bari quindi non me la sento - CarloDalporto : RT @cgilnazionale: Grazie a tutti i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, i giovani che il #16dicembre si sono mobilit… - ILOVEPACALCIO : Palermo-Bari, Ciaramitaro: «Servirà un'altra vita per rivedere certi campioni in rosanero» - Ilovepalermocalcio - lupucu : RT @PalermoToday: Palermo, contro il Bari in campo con la maglia che celebra i loghi storici della società - sscalciobari : Il primo tempo si chiude a reti inviolate e con il Bari in 10 uomini dal 41' del pt per l'espulsione diretta di Ter… -