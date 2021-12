Morgan contro Lucarelli e Mariotto: “Non capite niente”. Lo sfogo dopo Ballando Con Le Stelle (Di domenica 19 dicembre 2021) Morgan contro Lucarelli e Mariotto dopo Ballando Con Le Stelle: uno sfogo in diretta su Rai1, poi un post sui social subito dopo la puntata. Cosa sta succedendo? Arisa vince Ballando Con Le Stelle e Morgan si sfoga. Dure parole contro la Lucarelli e Mariotto, accusati di non capire nulla di arte. Ma stavolta forse il suo sfogo è pienamente giustificato: sono tanti a pensare che Morgan effettivamente avrebbe meritato la vittoria nel programma TV Rai guidato da Milly Carlucci. L’accusa degli utenti ai giudici è quella di aver votato il personaggio in sé e non il percorso nel programma né le reali ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)Con Le: unoin diretta su Rai1, poi un post sui social subitola puntata. Cosa sta succedendo? Arisa vinceCon Lesi sfoga. Dure parolela, accusati di non capire nulla di arte. Ma stavolta forse il suoè pienamente giustificato: sono tanti a pensare cheeffettivamente avrebbe meritato la vittoria nel programma TV Rai guidato da Milly Carlucci. L’accusa degli utenti ai giudici è quella di aver votato il personaggio in sé e non il percorso nel programma né le reali ...

AttilioVigano : @stanzaselvaggia Tu non ti sei sottratta, m hai abilmente provocato lo scontro con Morgan sin dalla prima puntata,… - ElisaDiGiacomo : Morgan perde le staffe contro Lucarelli-Mariotto: 'Non capite nulla' - telodogratis : Morgan ancora contro Lucarelli e Mariotto: “Non hanno alcuna competenza” - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Morgan contro Lucarelli e Mariotto: «Non capite niente di arte, rubate lo stipendio» - SimonaBellone : #BallandoConLeStelle Arrabbiato perché non vincitore, incolpa chi non l’ha votato insultando, senza diritto di repl… -