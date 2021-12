LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Svezia I vince la finale femminile, al via quella maschile con Pellegrino/De Fabiani (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Italia quinta al primo cambio; davanti a tutti c’è Norvegia II. 12.30 PARTITI! Al via la finale maschile! 12.28 Si preannuncia una gara combattutissima, come d’altronde è stata la Sprint individuale di ieri. 12.26 Gareggiano Norvegia I, Norvegia II, Francia I, Francia II, ITALIA I, Svezia I, USA I, Svizzera, Gran Bretagna e Russia I. 12.25 Tra pochi minuti toccherà agli uomini: tanta attesa per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Anche qui, 12 giri, alternati. 12.23 Sempre più dominio svedese a Dresda, davvero imbattibili per quanto riguarda le gare femminili. 12.21 Questa invece la classifica completa: 1 Svezia I 15:45.81 2 USA I +1?11 3 Slovenia I +1?21 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.31 Italia quinta al primo cambio; davanti a tutti c’è Norvegia II. 12.30 PARTITI! Al via la! 12.28 Si preannuncia una gara combattutissima, come d’altronde è stata laindividuale di ieri. 12.26 Gareggiano Norvegia I, Norvegia II, Francia I, Francia II, ITALIA I,I, USA I, Svizzera, Gran Bretagna e Russia I. 12.25 Tra pochi minuti toccherà agli uomini: tanta attesa per Federicoe Francesco De. Anche qui, 12 giri, alternati. 12.23 Sempre più dominio svedese a, davvero imbattibili per quanto riguarda le gare femminili. 12.21 Questa invece la classifica completa: 1I 15:45.81 2 USA I +1?11 3 Slovenia I +1?21 4 ...

