LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: cominciano le donne con Laurent/Monsorno, poi gli uomini (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:33 Ci sarà spazio per gli uomini, con Pellegrino/De Fabiani e Hellweger/Mocellini, ma prima vedremo le donne, con Laurent/Monsorno impegnate alle 10:23 nella seconda semifinale. La prima sarà l’unica senza tricolore coinvolto. 9:30 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne relative alle Team Sprint di Dresda. Individuale femminile di ieri – Individuale maschile di ieri (Pellegrino 2°) Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Team Sprint di Dresda in programma oggi a partire dalle ore ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:33 Ci sarà spazio per gli, con Pellegrino/De Fabiani e Hellweger/Mocellini, ma prima vedremo le, conimpegnate alle 10:23 nella seconda semifinale. La prima sarà l’unica senza tricolore coinvolto. 9:30 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle gare odierne relative alledi. Individuale femminile di ieri – Individuale maschile di ieri (Pellegrino 2°) Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladellediin programma oggi a partire dalle ore ...

