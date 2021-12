Juan Jesus: «Giroud? La regola è chiara, l’arbitro ha fatto bene» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il difensore del Napoli, Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan Cosa pensi del gol annullato per il fallo di Giroud? «La regola è chiara, è fuorigioco attivo e lui non mi lascia giocare. Potevo intervenire meglio, ma con un uomo addosso, poi Giroud è bello grosso. l’arbitro ha fatto bene, la regola deve essere rispettata» Come sei arrivato a questa partita? «Sono in Italia dia 10 anni, giocare a Napoli è un onore, in questo stadio ho giocato per 5 anni con l’Inter, ma oggi ero proprio tranquillo di testa perché conosco questo campo e poi perché ci siamo allenati per affrontare al meglio questa partita» Stai prendendo sempre più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il difensore del Napoli,ha rilasciato alcune dizioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan Cosa pensi del gol annullato per il fallo di? «La, è fuorigioco attivo e lui non mi lascia giocare. Potevo intervenire meglio, ma con un uomo addosso, poiè bello grosso.ha, ladeve essere rispettata» Come sei arrivato a questa partita? «Sono in Italia dia 10 anni, giocare a Napoli è un onore, in questo stadio ho giocato per 5 anni con l’Inter, ma oggi ero proprio tranquillo di testa perché conosco questo campo e poi perché ci siamo allenati per affrontare al meglio questa partita» Stai prendendo sempre più ...

