Advertising

sportface2016 : #Inter, in alto mare il rinnovo di #Perisic: troppa distanza tra le parti - Andrea_Radic : RT @fsnews_it: Ottima cucina ???, ambiente elegante ma informale, servizio accurato, mixology di qualità. La squadra che @ivanramiroc, gioca… - r_campix : @ClaraPorta4 @Mi_Lousseau @Pseudon91461481 @LGramellini Diciamo che sento la Juve la credibilità del calcio in Ital… - MTibete : @totofaz Da giocare nell’Inter onestamente ne vedo pochissimi di tutti i nomi di questi giocatori interessanti che… - calabrone37 : @willy_signori Quella gentaglia che ha sporcato il campionato, con una foto taroccata Video dall'alto, Rafinha va a… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter alto

Sport Fanpage

...per l', una spina nel fianco degli avversari sull'esterno sinistro, ma Ivan Perisic rischia di andare via a zero. La trattativa per il rinnovo del contratto del croato, infatti, sarebbe in......incastri innescato dal movimento delle punte della scorsa estate non ha portato Zapata all'e ...ma che in una piazza del peso specifico della Capitale e con un carico di aspettative cosìnon ...E’ una delle pedine più importanti in questa stagione per l’Inter, una spina nel fianco degli avversari sull’esterno sinistro, ma Ivan Perisic rischia di andare via a zero. La trattativa per il rinnov ...ROMA (ITALPRESS) - Nel primo anticipo del venerdì sera della 18ª giornata sorride la Lazio che rilancia le sue ambizioni europee vincendo 3-1 all'Olimpico con il Genoa. Apre Pedro nel primo tempo, chi ...