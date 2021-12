Il virus Joker è tornato: eliminate immediatamente questa App o saranno guai (Di domenica 19 dicembre 2021) Joker si è ripresentato nuovamente all’interno di una applicazione del Google Play Store, nonostante sembrava che fosse scomparso in modo definitivo durante l’ultima ripulita fatta al negozio online. Ma dove risiede adesso? Il malware Joker si è insidiato, ancora una volta, in un software – Computermagazine.itIl malware in questione è da circa tre anni, ormai, che non fa altro che riapparire in continuazione dappertutto, motivo per il quale molti si sono decisamente stufati di averlo tra i piedi nonostante si facciano diversi controlli giornalieri sul Google Play Store. LEGGI ANCHE: WhatsApp ed i super Amministratori dei gruppi: nuove funzioni e interessanti novità Ma è proprio in uno di questi che pare sia stato nuovamente trovato all’interno di un’applicazione, la quale, anche se appare essere innocua, in realtà nasconde al suo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)si è ripresentato nuovamente all’interno di una applicazione del Google Play Store, nonostante sembrava che fosse scomparso in modo definitivo durante l’ultima ripulita fatta al negozio online. Ma dove risiede adesso? Il malwaresi è insidiato, ancora una volta, in un software – Computermagazine.itIl malware in questione è da circa tre anni, ormai, che non fa altro che riapparire in continuazione dappertutto, motivo per il quale molti si sono decisamente stufati di averlo tra i piedi nonostante si facciano diversi controlli giornalieri sul Google Play Store. LEGGI ANCHE: WhatsApp ed i super Amministratori dei gruppi: nuove funzioni e interessanti novità Ma è proprio in uno di questi che pare sia stato nuovamente trovato all’interno di un’applicazione, la quale, anche se appare essere innocua, in realtà nasconde al suo ...

