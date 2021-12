Il patriottismo è fratellanza. Non certo votare leggi ad personam e diffondere bufale (Di domenica 19 dicembre 2021) di Carmelo Sant’Angelo E, nonostante tutto, continuavano a chiamarli “patrioti”. Ma che cosa c’è di più antipatriottico di: 1. dare del criminale o del dittatore al Presidente del Consiglio impegnato in una battaglia senza precedenti per garantire la salute pubblica; 2. non fornire alcun contributo concreto ad un Paese allo stremo (con terapie intensive tracimanti e un insegnamento scolastico intermittente come le decorazioni natalizie) chiedendo pretestuosamente sempre e solo l’opposto di quanto fatto dal governo; 3. astenersi al Parlamento europeo sul voto che elargiva i fondi del Recovery fund, di cui l’Italia avrebbe maggiormente goduto; 4. diffondere bufale sul Covid e concimare il campo dei no-vax; 5. assistere inermi al naufragio di navi cariche di disperati; 6. chiedere l’affondamento delle navi delle Ong, in quanto “navi pirata”; 7. andare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) di Carmelo Sant’Angelo E, nonostante tutto, continuavano a chiamarli “patrioti”. Ma che cosa c’è di più antipatriottico di: 1. dare del criminale o del dittatore al Presidente del Consiglio impegnato in una battaglia senza precedenti per garantire la salute pubblica; 2. non fornire alcun contributo concreto ad un Paese allo stremo (con terapie intensive tracimanti e un insegnamento scolastico intermittente come le decorazioni natalizie) chiedendo pretestuosamente sempre e solo l’opposto di quanto fatto dal governo; 3. astenersi al Parlamento europeo sul voto che elargiva i fondi del Recovery fund, di cui l’Italia avrebbe maggiormente goduto; 4.sul Covid e concimare il campo dei no-vax; 5. assistere inermi al naufragio di navi cariche di disperati; 6. chiedere l’affondamento delle navi delle Ong, in quanto “navi pirata”; 7. andare a ...

